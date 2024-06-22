Евгения Медведева приняла участие в реалити-шоу «Место силы» на ТНТ

«На ТНТ стартует новое мистическое реалити «Место силы», съемки которого прошли в Санкт-Петербурге. Участники проекта – люди, считающие себя обладателями сверхспособностей – попробуют раскрыть секреты питерских легенд, пролить свет на исторические события, окутанные тайнами, а также помогут звездным гостям разобраться в сложных жизненных ситуациях.
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