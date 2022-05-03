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Финансовый кулак Белоусова: Доллары и евро будут служить России

Финансовый кулак Белоусова: Доллары и евро будут служить России

На протяжении многих лет государственники твердили о том, что доллар и евро являются не просто валютами, не просто средством платежа, а самым настоящим финансовым оружием, обслуживающим интересы Соединённых Штатов Америки и Европейского союза.

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