На западном фронте без перермен Английские солдаты в атакеКак могло случиться, что Германия, продолжавшая удерживать территории Бельгии и Франции, оказалась вынуждена подписать перемирие? В материале рассматривается прежде всего состояние германского тыла к 1918 году.