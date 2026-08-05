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Порядок, государство

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В Самаре полицейские и общественники регионального главка присоединились к Всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка»

В Самаре в рамках Всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка», приуроченной ко Дню физкультурника, полицейские и представители Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области совместно с «Движением Первых» провели мероприятие с юными жителями региона.

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