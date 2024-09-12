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Китай

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Си Цзиньпин подчеркнул приоритетность проектов, приносящих пользу народу

Ланьчжоу, 12 сентября /Синьхуа/ -- Генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин подчеркнул необходимость уделять приоритетное внимание проектам, которые приносят пользу народу и эффективно решают насущные производственные и бытовые проблемы народных масс.

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