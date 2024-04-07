«Судьбоносная» встреча Пашиняна с Западом закончилась оглушительным ничем

Решить проблемы Армении могут только армяне. Не Запад, Россия, Иран или еще кто-то. Вот, наверное, главное понимание, которое возникает из наблюдений за последними попытками Пашиняна найти новых друзей, не разбив все горшки со старыми.
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