Врач Банный: бесконтрольное употребление слабительных может привести к судорогам

Чрезмерное и бесконтрольное использование слабительных средств может привести к лаксативной болезни — расстройству дефекации, которому особенно подвержены люди с нервной булимией и другими видами нервно-психических расстройств.
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