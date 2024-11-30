Несколько штатов США подали в суд на компанию BlackRock

Иск против BlackRock, State Street Corporation и Vanguard Group, трех крупнейших институциональных инвесторов в мире, подали от имени своих штатов генпрокуроры 11 штатов США, сообщил 30 ноября сайт Just the News.
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