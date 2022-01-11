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«Австралия стала банановой республикой, а мой сын войдет в историю как Спартак, стоящий на последнем рубеже свободы». Отец Джоковича якобы обратился к Елизавете II

Отец Новака Джоковича Срджан якобы обратился к королеве Елизавете II с просьбой защитить 20-кратного чемпиона «Больших шлемов» от политического преследования.

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