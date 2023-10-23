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Русская весна

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Румынская журналистка «сымитировала обстрел в Израиле» и опозорилась (ВИДЕО)

Румынская журналистка «сымитировала обстрел в Израиле» и опозорилась (ВИДЕО)

Румынская журналистка попыталась сделать сюжет из Израиля чуть более драматичным и опозорилась. Заявив студии, что начался обстрел со стороны сектора Газа, она в бронежилете легла на землю: «Это находится довольно близко к нам.

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