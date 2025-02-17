В суд Петербурга ушло дело шести мошенников, инсценировавших автоугоны ради страховых выплат Первые трое подозреваемых были задержаны в мае 2023 года за угон «БМВ Х5».
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
В суд Петербурга ушло дело шести мошенников, инсценировавших автоугоны ради страховых выплат Первые трое подозреваемых были задержаны в мае 2023 года за угон «БМВ Х5».