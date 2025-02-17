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В суд Петербурга ушло дело шести мошенников, инсценировавших автоугоны ради

В суд Петербурга ушло дело шести мошенников, инсценировавших автоугоны ради страховых выплат Первые трое подозреваемых были задержаны в мае 2023 года за угон «БМВ Х5».

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