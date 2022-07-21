В Якутии полицейскими раскрыто дистанционное мошенничество, совершенное в 2019 году

В конце апреля текущего года в полицию обратилась 63-летняя жительница Мирнинского района. Пенсионерка рассказала, что в январе 2019 года через интернет приобрела биологически активные добавки.
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