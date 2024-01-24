Фигурист Энберт: Петросян на данный момент лучше технически, чем Валиева

Призер Олимпийских игр в Пхенчхане - 2018 по фигурному катанию Александр Энберт в интервью "Газете.Ru" объяснил, почему Камила Валиева уступила статус лидера женской сборной России другой ученице Этери Тутберидзе - Аделии Петросян.
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