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Фигурист Энберт: Петросян на данный момент лучше технически, чем Валиева

Фигурист Энберт: Петросян на данный момент лучше технически, чем Валиева

Призер Олимпийских игр в Пхенчхане - 2018 по фигурному катанию Александр Энберт в интервью "Газете.Ru" объяснил, почему Камила Валиева уступила статус лидера женской сборной России другой ученице Этери Тутберидзе - Аделии Петросян.

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