Названо число детей иностранных граждан в школах Новосибирской области

Больше всего детей из семей мигрантов учатся в школе на улице Хилокской.В Министерстве образования Новосибирской области назвали число школьников, являющихся детьми иностранных граждан и обучающихся в средних учебных заведениях региона.
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