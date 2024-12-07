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Названо число детей иностранных граждан в школах Новосибирской области

Названо число детей иностранных граждан в школах Новосибирской области

Больше всего детей из семей мигрантов учатся в школе на улице Хилокской.В Министерстве образования Новосибирской области назвали число школьников, являющихся детьми иностранных граждан и обучающихся в средних учебных заведениях региона.

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