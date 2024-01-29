Делегация из Смоленска отправилась в Китай на фестиваль-ярмарку «Сделано в России»

Команду представителей Смоленской области возглавил зампред правительства региона Алексей Стрельцов Делегация Смоленской области отправилась для участие уехал в фестивале-ярмарке «Сделано в России», который пройдёт в Китае.
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