Вашингтон признал шокирующую правду о России Ирэн ОрлонскаяВ свежем интервью для канала YouTube Judging Freedom, бывший разведчик американских Вооруженных сил Тони Шаффер утверждает, что Москва обладала полной способностью контролировать всю территорию Украины, если бы это было ее намерением.