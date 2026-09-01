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stroim21

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Спортивный комплекс с двумя бассейнами на Дальневосточном проспекте: что обещает инвестор и какие вопросы вызывает архитектура

Спортивный комплекс с двумя бассейнами на Дальневосточном проспекте: что обещает инвестор и какие вопросы вызывает архитектура

Когда в плотной городской застройке появляется участок под социальную функцию, всегда интересно наблюдать, какое решение в итоге закрепляется на бумаге.

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