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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Аузилио покинет пост спортивного директора «Интера». Он работает в клубе с 1998-го

Спортивный директор « Интера » Пьеро Аузилио близок к уходу из клуба. По данным Corriere dello Sport, Аузилио не продлит контракт с «нерадзурри» – не исключено, что 54-летний специалист покинет свой пост в январе.

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