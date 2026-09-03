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Россиянам объяснили, какие шаги нужны для регистрации ТСЖ

Россиянам объяснили, какие шаги нужны для регистрации ТСЖ

Депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал, что для создания ТСЖ в многоквартирном доме необходимо провести голосование собственников, при этом в одном доме допускается только одно товарищество.

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