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«Калашников» представит в Северной Африке беспилотники, отличившиеся на СВО

Концерн «Калашников» представит свои разработки — беспилотники и управляемые боеприпасы, которые успешно применяются в зоне специальной военной операции, — на Международном авиационно-космическом салоне El Alamein International Airshow 2026 в Египте.

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