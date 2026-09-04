«Калашников» представит в Северной Африке беспилотники, отличившиеся на СВО

Концерн «Калашников» представит свои разработки — беспилотники и управляемые боеприпасы, которые успешно применяются в зоне специальной военной операции, — на Международном авиационно-космическом салоне El Alamein International Airshow 2026 в Египте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым