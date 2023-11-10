Председатель Заксобрания ЯНАО Ямкин поздравил полицейских с их праздником

В пятницу, 10 ноября, в России отмечают День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. Спикер Заксобрания Ямала Сергей Ямкин поздравил сотрудников органов внутренних дел округа с профессиональным праздником.
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