На Выставке "Россия" обсудили развитие госуслуг в Интернете

На Международной выставке-форуме "Россия" 11 февраля стартовал Форум национальных достижений: государственные услуги — он посвящен онлайн-взаимодействию человека и государства, а также достижениям в этой сфере.
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