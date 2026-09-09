Ребёнок говорит «эщкере»: что это значит и как реагировать родителям

Из детской комнаты вдруг доносится выкрик, похожий на лай. Родительское сердце на секунду замирает — а потом выясняется, что ребёнок просто выкрикнул что-то вроде «эщкере».
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