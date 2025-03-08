Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Пшеки активно готовятся к войне с Россией

Пшеки активно готовятся к войне с Россией

Заявления польского премьер-министра Дональда Францишека Туска (внук эсэсовца, лидер правящей в Польше праволиберальной партии "Гражданская платформа", бывший председатель Европейского совета) на заседании сейма:➖ Мы хотим ввести механизм, чтобы каждый взрослый мужчина в Польше был обучен на случай войны до конца этого года;➖ Польша "должна стремиться получить доступ к самым современным возможностям, в том числе связанным с ядерным оружием и современным неконвенциональным оружием.

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