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Биткоин торгуется на уровне 75700 долларов

Биткоин торгуется на уровне 75700 долларов

Общая капитализация рынка криптовалют превышает 3,2 триллиона долларов, а ежедневный торговый оборот составляет около трехсот миллиардов долларов.

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