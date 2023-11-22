Бывший чемпион UFC Силва заявил, что в MMA нужно разрешить допинг

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в средней весовой категории бразилец Андерсон Силва заявил, что в смешанных единоборствах (MMA) следует разрешить допинг, чтобы уменьшить количество травм, передает Bloody Elbow.
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