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Бывший чемпион UFC Силва заявил, что в MMA нужно разрешить допинг

Бывший чемпион UFC Силва заявил, что в MMA нужно разрешить допинг

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в средней весовой категории бразилец Андерсон Силва заявил, что в смешанных единоборствах (MMA) следует разрешить допинг, чтобы уменьшить количество травм, передает Bloody Elbow.

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