Штраф за незаконный сброс мусора в Белогорске составил 40 тысяч рублей

Житель Белогорска получил штраф за незаконную разгрузку строительного мусора. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как мужчина выбрасывал отходы из своего грузовика Toyota Hino на улице Фрунзе в июле этого года.
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