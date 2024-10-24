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Штраф за незаконный сброс мусора в Белогорске составил 40 тысяч рублей

Штраф за незаконный сброс мусора в Белогорске составил 40 тысяч рублей

Житель Белогорска получил штраф за незаконную разгрузку строительного мусора. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как мужчина выбрасывал отходы из своего грузовика Toyota Hino на улице Фрунзе в июле этого года.

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