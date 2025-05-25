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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Яннис Адетокумбо проиграл 100000 долларов блогеру в бросковом состязании Мистера Биста

По заданию конкурса Адетокумбо и Тристан Джесс, стритболист, должны были попасть из-под кольца, с линии штрафного, из-за дуги и с центра площадки Пока чемпион НБА мучался со штрафным, Джесс с первого раза реализовал 3 типа броска из 4.

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