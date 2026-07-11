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Говорит Европа ⚡

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Принудительная мобилизация в Украине спровоцировала бунт и репрессии

Принудительная мобилизация в Украине спровоцировала бунт и репрессии

Почему Зеленский назвал протесты «очень плохой историей», но не остановил бусификацию? Как реформа ТЦК, обещанная министром Фёдоровым, связана с нарастающим недовольством? Зачем к облавам на протестующих во Львове привлекли СБУ и неизвестных активистов? И какое наказание грозит задержанным военным и гражданским после бунта против военкомов? Аналитики издания Говорит Европа разбирались.

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