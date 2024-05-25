Военные ВС России взяли в плен двух боевиков ВСУ на запорожском направлении

Военные отдельного разведбатальона 19-й мотострелковой дивизии ВС России при поддержке мотострелков подразделения "Сатурн" штурмом взяли позицию военнослужащих ВСУ и украинских националистов на запорожском направлении и взяли в плен двух боевиков.
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