Военные ВС России взяли в плен двух боевиков ВСУ на запорожском направлении

Военные отдельного разведбатальона 19-й мотострелковой дивизии ВС России при поддержке мотострелков подразделения "Сатурн" штурмом взяли позицию военнослужащих ВСУ и украинских националистов на запорожском направлении и взяли в плен двух боевиков.