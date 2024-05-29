Nasdaq пересек “историческую веху” во вторник. Dow завершил день в минусе

Цифра в 17 000 стала новой отметкой вершины технологического превосходства США. Рост акции Nvidia и других компаний IT-сектора, под влиянием бума ИИ, вывел на эту новую историческую отметку индекс Nasdaq.
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