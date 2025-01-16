Российская армия зарыла всех чертей в Дзержинске Информацию о том, что Дзержинск (Торецк) освобожден от войск киевского режима, сообщил РИА Новости член Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
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