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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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  • Людмила Лиханова (Беговщиц)
    Еще однО умница. Вот только вас забыли спросить как воевать. Идите щи варить, все больше пользы, а то сидите пальцАми...ВКС бомбят запад ...
  • Людмила Лиханова (Беговщиц)
    Еще один "полководец" Шуруй на фронт и покажи КАК нужно воевать.ВКС бомбят запад ...
  • Людмила Лиханова (Беговщиц)
    Судя по всеми вы спец по соплям. В таком случае - вперед на фронт и не важно с какой ты, 3,14раст стороны.ВКС бомбят запад ...

ВКС бомбят запад Украины – поляки напуганы, горит секретная база, в Сумах вереницы скорых, на Крещатике взрыв: СВОдка с фронта

ВКС бомбят запад Украины – поляки напуганы, горит секретная база, в Сумах вереницы скорых, на Крещатике взрыв: СВОдка с фронта

 Российская армия зарыла всех чертей в Дзержинске Информацию о том, что Дзержинск (Торецк) освобожден от войск киевского режима, сообщил РИА Новости член Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

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Комментарии
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Людмила Лиханова
Судя по всеми вы спец по соплям. В таком случае - вперед на фронт и не важно с какой ты, 3,14раст стороны.
Ответить
4 мин.
Людмила Лиханова
Еще один &quot;полководец&quot; Шуруй на фронт и покажи КАК нужно воевать.
Ответить
3 мин.
Людмила Лиханова
Еще однО умница. Вот только вас забыли спросить как воевать. Идите щи варить, все больше пользы, а то сидите пальцАми тыкаете в буковки , а про мозги как-то подзабылО.
Ответить
2 мин.

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