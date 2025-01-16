ВКС бомбят запад Украины – поляки напуганы, горит секретная база, в Сумах вереницы скорых, на Крещатике взрыв: СВОдка с фронта

Людмила Лиханова Судя по всеми вы спец по соплям. В таком случае - вперед на фронт и не важно с какой ты, 3,14раст стороны.

Людмила Лиханова Еще один "полководец" Шуруй на фронт и покажи КАК нужно воевать.