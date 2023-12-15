Следили во всем мире: как реагировала западная пресса на итоги года Путина

Ну и конечно стоит ли говорить, что за пресс-конференцией Владимира Путина сегодня следили во всем мире? Так французский телеканал France 24 подчеркнул, что Россия, несмотря на конфликт на Украине и конфронтацию с Западом, чувствует себя уверенно и двигается к цели несмотря ни на что.