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Следили во всем мире: как реагировала западная пресса на итоги года Путина

Следили во всем мире: как реагировала западная пресса на итоги года Путина

Ну и конечно стоит ли говорить, что за пресс-конференцией Владимира Путина сегодня следили во всем мире? Так французский телеканал France 24 подчеркнул, что Россия, несмотря на конфликт на Украине и конфронтацию с Западом, чувствует себя уверенно и двигается к цели несмотря ни на что.

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