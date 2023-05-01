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В ЕП подняли вопрос об оказании Украине помощи в разминировании посевных площадей

В ЕП подняли вопрос об оказании Украине помощи в разминировании посевных площадей

Шведский европарламентарий Томас Тобе поднял вопрос о необходимости оказать Украине содействие в вопросе разминирования сельскохозяйственных угодий для обеспечения безопасности поставок продовольствия.

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