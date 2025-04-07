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Царьград

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Трамп вводит пошлины: возможна глобальная торговая война с 185 странами

Трамп вводит пошлины: возможна глобальная торговая война с 185 странами

Президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на продукцию из 185 стран. Министр обороны Малайзии Мохамед Халед Нордин предупреждает о риске глобальной торговой войны.

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