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Mercedes-Benz признала ошибку: физические кнопки возвращаются

Mercedes-Benz признала ошибку: физические кнопки возвращаются

Отныне Mercedes-Benz будет возвращать действительно практичные и удобные в использовании физические кнопкиГенеральный директор Mercedes-Benz Ола Каллениус признал, что автопроизводители зашли слишком далеко в стремлении заменить физические кнопки сенсорными экранами.

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