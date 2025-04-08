Царьград Коллаж Царьграда Вскоре после отставки губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, появились данные, что он стал фигурантом уголовного дела коррупционной направленности.
Дело Куйвашева. Уголовное или политическое? Что происходит в Свердловской области
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ольга Кожемякина
Баба нам ничего не рассказала, но одна, очень уж активная деятельность американцев в клоповнике, который величают Ельцин-центром, о многом говорит! И думается, что в этой ельцинской клоаке господин Куйвашев увяз не по колено, а по уши. И не дай бог нам таких членов Совета Федерации! Там и так, к сожалению, не мало таких куйвашевых.
Ответить
11 час.
Катерина
Нет у нас никакой деятельности американцев. Область Свердловская стабильно развивается. Везде идут капитальные ремонты социальных объектов и жилых домов. Мужчины наши воюют. Нормальным губернатором был Е.В.Куйвашев. Надеемся, что новый будет не хуже. Что касаемо ЕЦ... так не нашим губернатором он задуман... не ему и решать судьбу этого центра. Не думаю, чтобы новый губернатор его закрыл без команды свыше. Кстати и Жога вошел в состав попечительского совета «Ельцин-центра».
Ответить
10 час.
Катерина
https://rutube.ru/video/556723cde0a6986bee0f94b9bc222411/
Свердловская область в десятке лучших регионов России по качеству городской среды
RUTUBE
Ответить
9 час.
Свежие комментарии