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Дело Куйвашева. Уголовное или политическое? Что происходит в Свердловской области

Дело Куйвашева. Уголовное или политическое? Что происходит в Свердловской области

Царьград Коллаж Царьграда Вскоре после отставки губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, появились данные, что он стал фигурантом уголовного дела коррупционной направленности.

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Комментарии
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Ольга Кожемякина
Баба нам ничего не рассказала, но одна, очень уж активная деятельность американцев в клоповнике, который величают Ельцин-центром, о многом говорит! И думается, что в этой ельцинской клоаке господин Куйвашев увяз не по колено, а по уши. И не дай бог нам таких членов Совета Федерации! Там и так, к сожалению, не мало таких куйвашевых.
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11 час.
Катерина
Нет  у  нас  никакой  деятельности  американцев.   Область  Свердловская стабильно  развивается. Везде  идут  капитальные ремонты социальных  объектов и  жилых  домов. Мужчины  наши  воюют.  Нормальным  губернатором был Е.В.Куйвашев.  Надеемся,  что  новый  будет  не  хуже.  Что  касаемо  ЕЦ...  так   не нашим  губернатором  он  задуман...  не  ему  и  решать  судьбу  этого  центра.  Не  думаю,  чтобы    новый  губернатор его  закрыл  без  команды  свыше.   Кстати и  Жога вошел в состав попечительского совета «Ельцин-центра».
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10 час.
Катерина
https://rutube.ru/video/556723cde0a6986bee0f94b9bc222411/
Свердловская область в десятке лучших регионов России по качеству городской среды
RUTUBE
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9 час.
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