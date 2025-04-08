Дело Куйвашева. Уголовное или политическое? Что происходит в Свердловской области

Ольга Кожемякина

Баба нам ничего не рассказала, но одна, очень уж активная деятельность американцев в клоповнике, который величают Ельцин-центром, о многом говорит! И думается, что в этой ельцинской клоаке господин Куйвашев увяз не по колено, а по уши. И не дай бог нам таких членов Совета Федерации! Там и так, к сожалению, не мало таких куйвашевых.