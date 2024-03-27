CD: снижение активности фермента G9a не дает раковым клеткам засыпать

Ученые из Лондонского института исследований рака обнаружили, что угнетение активности фермента под названием G9a предотвращает переход опухолевых клеток в "спящий режим" в попытке избежать воздействия лекарственных препаратов при раке груди.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии