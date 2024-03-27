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CD: снижение активности фермента G9a не дает раковым клеткам засыпать

CD: снижение активности фермента G9a не дает раковым клеткам засыпать

Ученые из Лондонского института исследований рака обнаружили, что угнетение активности фермента под названием G9a предотвращает переход опухолевых клеток в "спящий режим" в попытке избежать воздействия лекарственных препаратов при раке груди.

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larisa1969k
На редкость запутанный текст
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