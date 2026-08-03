Посол РФ в Ирландии заявил о предупреждении России по задержанию торговых судов

Посол Российской Федерации в Ирландии Юрий Филатов в интервью газете «Известия» заявил, что Россия рассматривает попытки задержания торговых судов под предлогом нарушения санкционного режима как недопустимые действия.
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