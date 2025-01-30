Южноуральцы стали получать фальшивые штрафы

Мошенники начали рассылать россиянам фейковые штрафы. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, жители России получают «официальные письма» от ведомств, в которых сообщают о задолженностях и угрожают штрафами и арестом имущества в случае неуплаты.