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Южноуральцы стали получать фальшивые штрафы

Южноуральцы стали получать фальшивые штрафы

Мошенники начали рассылать россиянам фейковые штрафы. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, жители России получают «официальные письма» от ведомств, в которых сообщают о задолженностях и угрожают штрафами и арестом имущества в случае неуплаты.

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