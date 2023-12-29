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Экс-игрок Деменко назвал хавбека "Спартака" Медину разочарованием сезона

Экс-игрок Деменко назвал хавбека "Спартака" Медину разочарованием сезона

Бывший футболист московского "Спартака", петербургского "Зенита" и "Краснодара" Максим Деменко признался, что для него разочарованием сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) парагвайского полузащитника красно-белых Хесуса Медину.

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