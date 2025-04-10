МВД: PIN-код для SIM-карты не позволит мошенникам войти в банки и соцсети

Министерство внутренних дел России обратило внимание граждан на уязвимость незапароленных SIM-карт, которые при утере или краже телефона могут предоставить злоумышленникам доступ к банковским приложениям и социальным сетям пользователя.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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