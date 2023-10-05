Польша собралась вон из ЕС: Оппозиция в Варшаве напугана

Оппозиционер Туск заявил, что власти в Варшаве имеют план выйти из Евросоюза.Известный польский политик Дональд Туск, когда-то глава Евросовета, а ныне – лидер оппозиции, заявил, что правящая в Польше партия намерена добиться выхода страны из ЕС.
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