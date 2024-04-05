До конца года планируют завершить реконструкция Верхне-Ясенного водозабора

Работы по ремонту систем водоснабжения будут вестись на пяти объектах Власти Смоленской области рассказали о планах по реконструкции систем водоснабжения в 2024 году в рамках федерального проекта «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда».
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