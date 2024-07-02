Российские специалисты получили доступ к системам и устройству американской ракеты ATACMS Российские специалисты изучили попавшую к ним в руки американскую оперативно-тактическую ракету ATACMS.
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Российские специалисты получили доступ к системам и устройству американской ракеты ATACMS Российские специалисты изучили попавшую к ним в руки американскую оперативно-тактическую ракету ATACMS.
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