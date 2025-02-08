Новый вирус от крыс: инфекционист Коновалов рассказал, чего ожидать от нового вируса Кэмп-Хилл из США, и сколько человек заболело Ольга БезродняяНедавнее внимание к новому вирусу Кэмп-Хилл, обнаруженному у грызунов в Алабаме, привлекло на себя острое внимание инфекционистов и специалистов в области эпидемиологии.