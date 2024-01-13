Васильев день верующие празднуют 14 января: как загадать желание Clickio14 января, в Васильев день, открывается уникальная возможность провести гадания и загадать желания — есть большая вероятность их осуществления.
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