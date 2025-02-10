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IT-эксперт Зыков назвал способы усложнить жизнь киберпреступникам

IT-эксперт Зыков назвал способы усложнить жизнь киберпреступникам

Автоматическая проверка звонков в интернете и массовое просвещение граждан значительно усложнят проведение противоправных действий, сказал в беседе с RT директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.

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