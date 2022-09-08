В Москве начали действовать ограничения движения транспорта перед Днем города

Ограничения для движения транспорта в центре столицы в связи с подготовкой к празднованию Дня города начали действовать с полуночи четверга, 8 сентября, сообщил московский Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.
Ограничения для движения транспорта в центре столицы в связи с подготовкой к празднованию Дня города начали действовать с полуночи четверга, 8 сентября, сообщил московский Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.
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