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Радимов считает Семака лучшим тренером РПЛ: «Четыре года подряд – чемпионы, и каждый раз – с отрывом. Вы видели хоть какие‑то скандалы в «Зените»?»

Радимов считает Семака лучшим тренером РПЛ: «Четыре года подряд – чемпионы, и каждый раз – с отрывом. Вы видели хоть какие‑то скандалы в «Зените»?»

Владислав Радимов назвал лучшего тренера осенней части Мир РПЛ. «Семак — без вариантов. Многие считают, что он выезжает за счет игроков? Да, четыре года подряд (иронично).

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